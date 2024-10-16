Yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan kaçak göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan kaçak göçmen kurtarıldı
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AA
Yayınlanma: 16.10.2024 - 23:20

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan ve bitkin düşerek yardım talebinde bulunan kaçak göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri görevlendirdi.

Ekiplerce kurtarılan kaçak göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


Etiketler: #Bodrum #kaçak göçmen #Yunanistan

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