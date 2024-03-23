Kırklareli'nde 5 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 5 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadeleye yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Kofçaz ilçesinde yapılan denetimde, 5 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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