Şüphe üzerine durduruldu, içinden kaçak göçmenler çıktı!
Edirne’de şüphe üzerine durdurulan ticari araçta, 9 düzensiz göçmenin yakalandığı aktarıldı. Yakalanan göçmenlerin, Edirne İl Göç İdaresi'ne gönderildiği belirtildi.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından devam eden çalışmalarda, Edirne merkeze bağlı Musabeyli köyünde asayiş timlerince yapılan denetimler esnasında yurtdışına kaçma girişiminde bulundukları tespit edilen 9 düzensiz kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı.
Göçmen kaçakçılığında kullandıkları 1 araç da, ele geçirildi.
Yakalanan göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
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