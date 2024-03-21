Şüphe üzerine durduruldu, içinden kaçak göçmenler çıktı!

Yayınlanma: 21.03.2024 - 16:08

Güncelleme: 21.03.2024 - 16:08

Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından devam eden çalışmalarda, Edirne merkeze bağlı Musabeyli köyünde asayiş timlerince yapılan denetimler esnasında yurtdışına kaçma girişiminde bulundukları tespit edilen 9 düzensiz kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

Göçmen kaçakçılığında kullandıkları 1 araç da, ele geçirildi.

Yakalanan göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.