Şüphe üzerine durduruldu, içinden kaçak göçmenler çıktı!

Edirne’de şüphe üzerine durdurulan ticari araçta, 9 düzensiz göçmenin yakalandığı aktarıldı. Yakalanan göçmenlerin, Edirne İl Göç İdaresi'ne gönderildiği belirtildi.

İHA
Yayınlanma: 21.03.2024 - 16:08
Şüphe üzerine durduruldu, içinden kaçak göçmenler çıktı!
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Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından devam eden çalışmalarda, Edirne merkeze bağlı Musabeyli köyünde asayiş timlerince yapılan denetimler esnasında yurtdışına kaçma girişiminde bulundukları tespit edilen 9 düzensiz kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

Göçmen kaçakçılığında kullandıkları 1 araç da, ele geçirildi.

Yakalanan göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.


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