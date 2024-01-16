Kırklareli'nde 79 kaçak göçmen yakalandı
Kırklareli'nde bir haftada yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 79 kaçak göçmen yakalandı.
Player Alanı
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5-11 Ocak tarihlerinde kaçak göçle mücadeleye yönelik çalışma yaptı.
Ekipler çalışmalar kapsamında 79 kaçak göçmeni yakaladı.Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Aynı süreçte göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.
Göçmen kaçakçılığında kullanılan 6 araca da el konuldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Basit bir testle, ne kadar uzun yaşayacağınızı öğrenin
- Dolandırıcıların yeni yöntemlerine dikkat
- Desteksiz de önde!
- Gerçek ortaya çıktı
- Arınç'tan ülkücülere 'çağrı'
- Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına dikkat çeken yanıt
- 10 pavyon süresiz kapatıldı: Validen açıklama geldi
- Mersin'de katliam gibi kaza!
- İYİ Parti'den 'Bilecik' açıklamasI
- Akşener o ismi engelledi!