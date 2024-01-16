Kırklareli'nde 79 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nde bir haftada yurda yasadışı yollarla girdiği belirlenen 79 kaçak göçmen yakalandı.

AA
Yayınlanma: 16.01.2024 - 16:33
Kırklareli'nde 79 kaçak göçmen yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5-11 Ocak tarihlerinde kaçak göçle mücadeleye yönelik çalışma yaptı.

Ekipler çalışmalar kapsamında 79 kaçak göçmeni yakaladı.Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Aynı süreçte göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Göçmen kaçakçılığında kullanılan 6 araca da el konuldu.


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