Kırklareli’nde define avcıları suçüstü yakalandı

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğünce kaçak kazı yapan şüpheliler suçüstü yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 15:57
Kırklareli’nde define avcıları suçüstü yakalandı
Abone Ol google-news

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Dere Mahallesi’nde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşan Lüleburgaz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği Ekipleri çalışma başlattı.

MALZEMELERE DE EL KONULDU

Ekiplerce düzenlenen operasyonda F.K., G.M. ve B.K. isimli üç şahıs kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Kazı malzemeleri ele geçirilirken şüphelilerin Emniyet'teki işlemleri sürüyor.


Define define avcısı define avı

İlgili Haberler

Nazilere ait 78 yıllık bir define haritasının gizliliği kaldırıldı

Nazilere ait 78 yıllık bir define haritasının gizliliği kaldırıldı
Definecileri engellemek için dedektör yasağı

Definecileri engellemek için dedektör yasağı
Jandarma ekiplerinin gözetiminde rüyasında gördüğü defineyi arıyor

Jandarma ekiplerinin gözetiminde rüyasında gördüğü defineyi arıyor

En Çok Okunan Haberler