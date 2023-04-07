Kırklareli’nde define avcıları suçüstü yakalandı
Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğünce kaçak kazı yapan şüpheliler suçüstü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Dere Mahallesi’nde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşan Lüleburgaz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği Ekipleri çalışma başlattı.
MALZEMELERE DE EL KONULDU
Ekiplerce düzenlenen operasyonda F.K., G.M. ve B.K. isimli üç şahıs kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Kazı malzemeleri ele geçirilirken şüphelilerin Emniyet'teki işlemleri sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yazıcıoğlu'nun oğlundan 'adaylık' açıklaması
- 'Erdoğan sayesinde' tasarımcısı gözaltına alındı
- Albümüyle korkuttu
- MHP'den Erdoğan'ı kızdıracak karar: Adaylar açıklandı
- AKP'den DSP'ye ziyaret
- Erdoğan'ın istediği olmadı... MHP liste için YSK'de
- Türk mafyasının küresel kokain ticaretindeki kilit rolü
- Kılavuz'dan Bahçeli'nin 'sürprizine' ilk yanıt
- 6'lı masada ortak arayış
- Çetin: İnce ile görüştüm, 'benim meselem değil' dedi