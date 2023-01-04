Nazilere ait 78 yıllık bir define haritasının gizliliği kaldırıldı
İkinci Dünya Savaşı sırasında yapılan bir vurgundan elde edilen milyonlarca dolar değerindeki elmas ve mücevherin yerini işaret eden bir belgenin gizliliği 78 yıl sonra kaldırıldı.
İlk kez kamuoyuna açıklanan yüzlerce gizli belge arasında yer alan define haritasının, Hitler'in askerleri tarafından bir bankadan çalınan milyonlarca dolar değerindeki Nazi hazinesinin yerini tarif ettiği düşünülüyor.
Pahalı saatler, elmaslar ve değerli mücevherden oluşan değerli hazinenin, Naziler tarafından Utrecht kentinin yaklaşık 55 km güneydoğusunda yer alan Arnhem'deki bir bankadan çalındığına inanılıyor.
HARİTANIN İŞARET ETTİĞİ NOKTA
Hollanda Ulusal Arşivi tarafından yayınlanan harita, hazinenin Hollanda'nın Ommeren ve Linden köyleri arasında bir yerde gömülü olduğunu gösteriyor.
Ulusal Arşivlerden Annet Waalkens, Hollandalı bir yayın kuruluşuna demecinde "Arnhem savunması sırasında Rotterdamsche Bank'ın Velperweg'teki şubesinde bir patlama oldu. Alman askerleri olay yerinde ganimetleri yağmaladı" ifadelerine yer verdi.
HAZİNEYE DAİR SÖYLENTİLER
NL Times'ın haberin göre, hazineyi bulmak için çeşitli çalışmalar yapıldı, ancak hazine hiçbir zaman ortaya çıkarılamadı.
Hollanda'nın, hazineyi bulması için bir Nazi subayını ülkeye getirdiği, ancak başarılı olamadığı iddia edildi.
Çalınan mücevherlerin hazine avcıları tarafından çoktan bulunmuş ve kamuoyuna hiç duyurulmamış olabileceği de ihtimaller arasında.
İlgili Haberler
- Aydın'da 'define' kazısına suçüstü: 7 metre çukur kazmışlar
- Bursa'da define ararken hayatını kaybetti
- Define aramak için kazdığı toprağın altında kaldı
- Film gibi olay... Define avcıları, sikkeleri paylaşamayınca yakalandı
- Define aramak için kuyu açan 2 kişi hayatını kaybetti
- Defineciler sınır tanımıyor: Bu kez patlayıcıyla yakalandılar
- Astsubay ve uzman çavuş, dinamitle define ararken yakalandı
- Mezarda define arayanlardan biri profesör çıktı
-
En Çok Okunan Haberler
-
- 11 milyon Avro alan AKP’li vekil
- Bir ‘terörist’ daha kıskıvrak yakalanacak
- Erdoğan’ın seçim planı
- Erdoğan'dan maaşlara yeni ayar
- Soylu 'Sinan Ateş' sessizliğini bozdu
- Bahçeli sustu, 'kahraman'ı Kürşat Yılmaz konuştu
- Cinayette yeni gelişme
- İmamoğlu'ndan 'terör soruşturması' açıklaması
- 'Sırada sen varsın!'
- Canlı yayında 6'lı masanın adayını açıkladı