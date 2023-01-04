Nazilere ait 78 yıllık bir define haritasının gizliliği kaldırıldı

04 Ocak 2023 Çarşamba, 16:56

İlk kez kamuoyuna açıklanan yüzlerce gizli belge arasında yer alan define haritasının, Hitler'in askerleri tarafından bir bankadan çalınan milyonlarca dolar değerindeki Nazi hazinesinin yerini tarif ettiği düşünülüyor.

Pahalı saatler, elmaslar ve değerli mücevherden oluşan değerli hazinenin, Naziler tarafından Utrecht kentinin yaklaşık 55 km güneydoğusunda yer alan Arnhem'deki bir bankadan çalındığına inanılıyor.

HARİTANIN İŞARET ETTİĞİ NOKTA

Hollanda Ulusal Arşivi tarafından yayınlanan harita, hazinenin Hollanda'nın Ommeren ve Linden köyleri arasında bir yerde gömülü olduğunu gösteriyor.

Ulusal Arşivlerden Annet Waalkens, Hollandalı bir yayın kuruluşuna demecinde "Arnhem savunması sırasında Rotterdamsche Bank'ın Velperweg'teki şubesinde bir patlama oldu. Alman askerleri olay yerinde ganimetleri yağmaladı" ifadelerine yer verdi.

HAZİNEYE DAİR SÖYLENTİLER

NL Times'ın haberin göre, hazineyi bulmak için çeşitli çalışmalar yapıldı, ancak hazine hiçbir zaman ortaya çıkarılamadı.

Hollanda'nın, hazineyi bulması için bir Nazi subayını ülkeye getirdiği, ancak başarılı olamadığı iddia edildi.

Çalınan mücevherlerin hazine avcıları tarafından çoktan bulunmuş ve kamuoyuna hiç duyurulmamış olabileceği de ihtimaller arasında.