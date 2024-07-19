Kırklareli’nde eski hastane bahçesinde yangın paniği!

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde, Eski Devlet Hastanesinde yapılan söküm çalışmaları sırasında çıkan kıvılcım otluk alanda yangına sebep oldu.

İHA
Yayınlanma: 19.07.2024 - 15:46
Kırklareli’nde eski hastane bahçesinde yangın paniği!
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Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz Eski Devlet Hastanesinde, öğle saatlerinde atıl durumda bulunan alanda yapılan söküm çalışmaları esnasında çıkan kıvılcım, çalılık alana sıçradı. Otluk alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü.


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