Kırklareli'nde 'insan kaçakçılığı' iddiası: 2 gözaltı
Kırklareli'nde yasadışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 41 kaçak göçmen yakalandı. 'İnsan kaçakçılığı' iddiasıyla ise 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerinin kaçak göçle mücadele çalışmaları sürüyor.
Ekipler kent merkezi ile Kofçaz ilçesinde düzenledikleri operasyonlarda 41 kaçak göçmeni yakaladı.
Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Operasyonlarda 'insan kaçakçılığı' yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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