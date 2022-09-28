Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

Kırklareli'nin Vize ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan kazıda kullanılan araç gereçlere de el konulduğu bildirildi.

AA
28 Eylül 2022 Çarşamba, 09:21
Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı
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İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balkaya köyünde devriye esnasında bazı kişilerin kaçak kazı yaptığını fark etti. Ekipler, G.T, M.Ö, T.E, S.T. ve İ.Y'yi suçüstü yakaladı. Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

POLİS MEMURLUĞUNDAN İHRAÇ EDİLMİŞ

Gözaltına alınan şüphelilerden S.T'nin Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu iddiasıyla polis memurluğundan ihraç edildiği belirtildi.

Şüpheli İ.Y'nin ise birçok suçtan kaydının olduğu öğrenildi.


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