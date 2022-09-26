Takibe alınan minibüsten kaçak 'akaryakıt' çıktı

Denizli’de takibe alınan minibüsten plastik tanklar içine doldurulmuş 2 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İHA
26 Eylül 2022 Pazartesi, 17:19
Takibe alınan minibüsten kaçak 'akaryakıt' çıktı
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Denizli’de güvenlik güçleri, şüphelendiği bir minibüsü takibe aldı. Uzun bir süre takibe alınan minibüs, Çivril ilçesine durdurularak arandı. Kapıları açan ekipler, plastik tankların içinde litrelerce kaçak akaryakıt ile karşılaştı.

TOPLAM 2 BİN 800 LİTRE

Araçta bulunan 2 şüpheli ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Yapılan incelemede plastik tankların içerisinde toplam 2 bin 800 litre akaryakıt olduğu ortaya çıktı.

Yakalanan 2 şüpheli hakkında “5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet Suçu” çerçevesinde adli işlem yapıldı. Plastik tanklar sonrasında güvenlik güçleri tarafından muhafaza altına alındı.


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