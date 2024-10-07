Kırklareli’nde kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı
Kırklareli’nde polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Lüleburgaz ve kent merkezinde kaçakçılık operasyonu düzenledi.
Düzenlenen operasyonda 142 adet kaçak elektronik eşya, 21 şişe kaçak alkol, 6 kilo 670 gram bandrolsüz kaçak tütün, 18 bin 640 adet makaron ele geçirildi.
Operasyonla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: #polis #Kaçakçılık
En Çok Okunan Haberler
-
- Baba evinde öldürüldüğü kesinleşti!
- Alman basınından Türkiye iddiası
- Erden Timur'dan Galatasaray açıklaması!
- 'İslam hassasiyeti ile yetiştirilmiş olsaydı...'
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert yanıt!
- Narin cinayetinde 'delil' niteliğinde yeni ayrıntı
- 'Discord' yayınlarına yönelik harekete geçildi
- 'Meclis'teki her konuşmanızı ben devrettim size'
- Beyrut ve Hayfa'da dumanlar yükseldi
- 200 milyon euroluk dev ponzi vurgunu!