Tuzla’da polise silahla saldırı olayında yeni gelişme: 3 şüpheli adliyede

Tuzla’da arama kararı bulunan bir şüphelinin evine giden polis ekiplerine silahla ateş açılması sonucu bir polis memurunun yaralandığı olaya ilişkin yakalanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Tuzla’da polise silahla saldırı olayında yeni gelişme: 3 şüpheli adliyede
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İHA
Yayınlanma: 05.10.2024 - 14:20

İstanbul’un Tuzla ilçesindeki Tepeören Mahallesi’nde 3 Ekim tarihinde meydana gelen olayda, dolandırıcılık suçundan aranan şahsı yakalamak amacıyla Tepeören Villaları’ndaki bir adrese düzenlenen operasyonda silahlı çatışma çıktı.

Çıkan çatışmada bir polis memuru yaralanırken bir şüpheli ise çatışma esnasında polis tarafından vurularak hayatını kaybetti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Operasyonda ikamet içerisinde yakalanan F.İ, Ç.G. ile evi kiraladığı tespit edilen M.G’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yaralanan polis memurunun hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.


Etiketler: #tuzla

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