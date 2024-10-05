Tuzla’da polise silahla saldırı olayında yeni gelişme: 3 şüpheli adliyede
Tuzla’da arama kararı bulunan bir şüphelinin evine giden polis ekiplerine silahla ateş açılması sonucu bir polis memurunun yaralandığı olaya ilişkin yakalanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbul’un Tuzla ilçesindeki Tepeören Mahallesi’nde 3 Ekim tarihinde meydana gelen olayda, dolandırıcılık suçundan aranan şahsı yakalamak amacıyla Tepeören Villaları’ndaki bir adrese düzenlenen operasyonda silahlı çatışma çıktı.
Çıkan çatışmada bir polis memuru yaralanırken bir şüpheli ise çatışma esnasında polis tarafından vurularak hayatını kaybetti.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Operasyonda ikamet içerisinde yakalanan F.İ, Ç.G. ile evi kiraladığı tespit edilen M.G’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Yaralanan polis memurunun hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Etiketler: #tuzla
En Çok Okunan Haberler
-
- Başını kesip surlardan aşağı attı, sonra intihar etti
- Çölün ortasında bulundu, içinden servet çıktı!
- Garipoğlu'nun otopsisine giren doktor ve savcı konuştu
- Mezar açıldı, yeni kuşkular oluştu
- Babası, katil Semih Çelik'i anlattı
- 'Bu alçakları mahkûm ettireceğim'
- Kesin ihracı için düğmeye basıldı
- Nedim Şener'den canlı yayında mezhepçilik
- 'Genel Başkanımıza namussuzca ithamlar...'
- Araştırma şirketinden 'alternatif' anket!