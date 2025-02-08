Kırklareli'nde kent genelinde operasyon: 11 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde kent genelinde operasyon: 11 kaçak göçmen yakalandı
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AA
Yayınlanma: 08.02.2025 - 09:59

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Ekipler, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında 11 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.


Etiketler: #düzensiz göçmen #göçmen

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