Kırklareli'nde korulukta yangın!

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde korulukta çıkan yangına müdahale ediliyor.

AA
Yayınlanma: 12.07.2024 - 16:14
Kırklareli'nde korulukta yangın!
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Çavuşköy Korusu'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma, AFAD ve orman işletme ekipleri sevk edildi.

Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.


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