Kırklareli'nde korulukta yangın!
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde korulukta çıkan yangına müdahale ediliyor.
Çavuşköy Korusu'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma, AFAD ve orman işletme ekipleri sevk edildi.
Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
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