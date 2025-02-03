Kırklareli'nde 'polis' yalanıyla vurgun: 2 kişiden 1'i tutuklandı

Kırklareli'nde kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Kırklareli'nde 'polis' yalanıyla vurgun: 2 kişiden 1'i tutuklandı
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AA
Yayınlanma: 03.02.2025 - 15:52

Kırklareli'nde kendilerini polis olarak tanıttıkları kişinin ziynet eşyalarını aldıkları sırada suçüstü yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesine bağlı Eskitaşlı köyünde bir kişi, telefonla kendisini arayıp polis olarak tanıtan kişilerin ziynet eşyalarını almaya geleceği yönünde İl Jandarma Komutanlığına ihbarda bulundu.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüpheli A.Y. ile E.A'yı ziynet eşyalarını almak için ihbarda bulunan kişinin evine geldiği sırada suçüstü yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, E.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Etiketler: #Jandarma #Kırklareli

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