Jandarmadan 2 işyeri ve 2 eve operasyon: 2 gözaltı
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde motosiklet satışı ve tamirinin yapıldığı 2 iş yerine ve 2 eve jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken 4 kişinin de ifadelerine başvuruldu. Ekiplerin çalışması sürüyor.
Karadeniz Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Müftü Mahallesi’nde motosiklet satışı ve tamirinin yapıldığı 2 işyerine baskın düzenlendi.
Alınan arama kararı doğrultusunda 2 ikamette de inceleme yapıldı. Jandarma asayiş komandolarının geniş güvenlik önlemleri aldığı iş yerlerinde narkotik köpeği ile JASAT ekipleri işyerlerindeki motosikletler ve araçlar üzerinde detaylı araştırmasını sürdürüyor.
2 GÖZALTI
Change motor, şase numarası değiştirme ve narkotik suçlara ilişkin yapılan aramalarda S.C. ve kardeşi S.C.’nin jandarmadaki sorgusu sürüyor.
Öte yandan 4 kişinin de olayla ilgili ifadelerine başvurulduğu öğrenildi.
Etiketler: #Jandarma #karadeniz
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