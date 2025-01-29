Jandarmadan 2 işyeri ve 2 eve operasyon: 2 gözaltı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde motosiklet satışı ve tamirinin yapıldığı 2 iş yerine ve 2 eve jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken 4 kişinin de ifadelerine başvuruldu. Ekiplerin çalışması sürüyor.

Jandarmadan 2 işyeri ve 2 eve operasyon: 2 gözaltı
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İHA
Yayınlanma: 29.01.2025 - 12:36

Karadeniz Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Müftü Mahallesi’nde motosiklet satışı ve tamirinin yapıldığı 2 işyerine baskın düzenlendi.

Alınan arama kararı doğrultusunda 2 ikamette de inceleme yapıldı. Jandarma asayiş komandolarının geniş güvenlik önlemleri aldığı iş yerlerinde narkotik köpeği ile JASAT ekipleri işyerlerindeki motosikletler ve araçlar üzerinde detaylı araştırmasını sürdürüyor.

2 GÖZALTI

Change motor, şase numarası değiştirme ve narkotik suçlara ilişkin yapılan aramalarda S.C. ve kardeşi S.C.’nin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Öte yandan 4 kişinin de olayla ilgili ifadelerine başvurulduğu öğrenildi.


Etiketler: #Jandarma #karadeniz

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