Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 11 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 30.03.2024 - 09:37
Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 11 şüpheli yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen zanlıların adreslerine operasyon düzenledi.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 37 fişek, bir miktar uyuşturucu madde, suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 725 lira, 50 avro ve 50 dolar ele geçirildi.

Operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.


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