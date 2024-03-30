Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 11 şüpheli yakalandı
Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen zanlıların adreslerine operasyon düzenledi.
Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 37 fişek, bir miktar uyuşturucu madde, suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 725 lira, 50 avro ve 50 dolar ele geçirildi.
Operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yavaş'ı hedef alan Akşener'e tepki yağdı
- 'DEM kazanırsa affetmeyiz'
- Canlı yayında AKP seçmenine çağrı
- Seçim öncesi ‘evrakları yakıyorlar’ iddiası!
- ‘Efendim onlar Sancaktepe’de’
- 'Siyasi ahlaksızlığın daniskası'
- Öldürülen Yıldırım'ın abisi Cumhuriyet'e konuştu
- YSK Başkanı Yener'den 'iftar' açıklaması
- Muhittin Böcek'ten, Karadağlı'ya yanıt
- Şikâyet ettiği bina bakanlığa ait çıktı