Polis aracı ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı
Çorum'da polis aracıyla motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza Buharevler Mahallesi İlim Yayma Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet S. idaresindeki 19 AB 259 plakalı motosiklet ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekip otosu çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Çarpışma sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü Mehmet S., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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