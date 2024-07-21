Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Kırklareli’nde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul’dan Kırklareli’ne getirileceği bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti.
Ekipler H.K.’ye ait aracı kent girişinde durdurdu. Merkeze götürülen araçta narkotik dedektör köpeği 'Rex'in de yardımı ile arama yapıldı.
Yapılan aramada paspas altında oluşturulan özel bölmede ve torpido arkasında 2 tabanca, 2.54 gram metamfetamin, hap ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.
Olayla ilgili H.K. ve E.K. gözaltına alındı.
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