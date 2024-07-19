Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 19.07.2024 - 09:41
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
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Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince iki operasyon gerçekleştirildiğini belirtti.

Yapılan operasyonlarda, 26 kilo 316 gram sentetik uyuşturucu ve 400 sentetik hap ele geçirildiğini aktaran Şıldak, 3 zanlının da gözaltına alındığını kaydetti.


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