Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 25 zanlı yakalandı
Kırklareli'nin Vize ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 25 zanlı gözaltına alındı.
Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vize Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve Vize Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi Komutanlığı işbirliğinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 2 kilo 200 gram esrar, 1 kilo 100 gram kenevir tohumu, 150 gram metamfetamin, 1000 kilitli poşet, 1 iklimlendirme sistemi, 20 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 tabanca, 15 tabanca fişeği ve 2 av tüfeği ele geçirildi.
Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Seval Türkeş: ‘MHP’de karanlık eller var’
- EGM'den 'Sedat Peker' açıklaması
- 'Erdoğan'ın çok güvendiği iki isim' diyerek açıkladı
- 'Reina' katliamı zanlısı beraat etti
- MHP tavrını sertleştiriyor
- Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
- İstanbul'a kar yağışı için net tarih verildi
- Sedat Peker'in 'basın danışmanı' Emre Olur'a tahliye
- İsveç’te profesyonel bir provokatör: Paludan
- Nur Sürer'den Fatma Girik itirafı: Gözyaşlarını tutamadı