Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı
Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramada, 3 hassas terazi, bir miktar uyuşturucu madde, 21 bin 730 lira ele geçirildi.
Operasyonda C.M, M.B.A, G.K. ve N.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Etiketler: #uyuşturucu #Operasyon
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