Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı
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AA
Yayınlanma: 11.09.2024 - 09:14

Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramada, 3 hassas terazi, bir miktar uyuşturucu madde, 21 bin 730 lira ele geçirildi.

Operasyonda C.M, M.B.A, G.K. ve N.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

 

 

 

 


Etiketler: #uyuşturucu #Operasyon

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