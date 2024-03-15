Sivas'ta uyuşturucu operasyonu... Tutuklamalar var!

Sivas'ta polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlının tutuklandığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 15.03.2024 - 16:06
Sivas'ta uyuşturucu operasyonu... Tutuklamalar var!
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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma kapsamında Kayseri kara yolunda durdurdukları otomobilde arama yaptı. 

Aramada 2 bin 968 sentetik hap ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlamasıyla tutuklandı.


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