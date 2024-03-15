Sivas'ta uyuşturucu operasyonu... Tutuklamalar var!
Sivas'ta polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlının tutuklandığı aktarıldı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma kapsamında Kayseri kara yolunda durdurdukları otomobilde arama yaptı.
Aramada 2 bin 968 sentetik hap ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlamasıyla tutuklandı.
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