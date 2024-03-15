Sivas'ta uyuşturucu operasyonu... Tutuklamalar var!

Yayınlanma: 15.03.2024 - 16:06

Güncelleme: 15.03.2024 - 16:06

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma kapsamında Kayseri kara yolunda durdurdukları otomobilde arama yaptı.

Aramada 2 bin 968 sentetik hap ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlamasıyla tutuklandı.