Kırklareli'nde uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 13 gözaltı
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık ve uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine bazı ev ve işyerlerine baskın gerçekleştirdi.
Aramalarda 372 bin 637 kök Hint keneviri, 25 gram esrar, 10 gram metamfetamin, 4 uyuşturucu hap, 3 gram skunk, 49 litre içki ile kazı malzemeleri ele geçirildi.
Operasyonlar kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı.
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