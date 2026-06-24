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Kırmızı bültenle aranıyordu: Bodrum'da operasyonla yakalandı

Kırmızı bültenle aranıyordu: Bodrum'da operasyonla yakalandı

24.06.2026 10:28:00
Güncellenme:
DHA
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Kırmızı bültenle aranıyordu: Bodrum'da operasyonla yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Interpol tarafından 'uyuşturucu satmak' suçundan kırmızı bültenle aranan Almanya vatandaşı Sefkan Doğan polis, jandarma ve MİT ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı.

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Interpol-Europol Daire Başkanlığı tarafından 'uyuşturucu satmak' suçundan kırmızı bültenle arandığı tespit edilen Sefkan Doğan'ın (33), Bodrum'da olduğu belirlendi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hareket eden polis, jandarma ve MİT ekipleri, teknik ve fiziki takip başlattı. Şüphelinin Turgutreis Mahallesi Gümüşlük Caddesi civarında olabileceğini değerlendiren ekipler, Doğan'ın kullandığı otomobili Gürece Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı’nda tespit etti. Takibin ardından durdurulan araçtaki Sefkan Doğan, gözaltına alındı.

ARAÇTAN YÜKLÜ MİKTARDA PARA ÇIKTI

Yakalanan şüphelinin üzerinde ve kullandığı otomobilde yapılan aramada; 8 cep telefonu, 4 GSM hattı, 3 pahalı marka saat, 37 bin 950 avro, 5 bin 150 dolar, 6 bin 50 İsviçre frangı, 101 bin 200 TL nakit para ele geçirildi.

İlgili Konular: #uyuşturucu #Bodrum #Kırmızı bülten #İnterpol

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