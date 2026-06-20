Cumhuriyet Gazetesi Logo
13 yıldır Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan şüpheli Bursa'da yakalandı

13 yıldır Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan şüpheli Bursa'da yakalandı

20.06.2026 12:00:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
13 yıldır Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan şüpheli Bursa'da yakalandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, "Uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama" suçundan 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 13 yıldır Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 46 yaşındaki firari S.B., düzenlenen operasyonla yakalandı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde aranması olan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bu kapsamda 'Uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama' suçundan hakkında 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 28 Mart 2013'ten itibaren Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan S.B.'nin, Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde kayıtsız olarak yaşadığını belirledi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Takibin ardından harekete geçen ekipler, dün sabah S.B.'nin kaldığı eve operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Şüpheli, bu sabah emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

İlgili Konular: #Operasyon #yakalandı

İlgili Haberler

Bursa’da sokak ortasında silahlı saldırı: Yoldan geçen yurttaş da vuruldu
Bursa’da sokak ortasında silahlı saldırı: Yoldan geçen yurttaş da vuruldu Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sokakta yürüyen bir kişiye düzenlenen silahlı saldırıda, hedef alınan şahısla birlikte o sırada yoldan geçen bir vatandaş bacaklarından yaralandı. Saldırı anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Bursa'da hurda firmasının deposunda yangın
Bursa'da hurda firmasının deposunda yangın Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir hurda firmasına ait depoda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.
Bursa’da feci kaza: 4 yaralı
Bursa’da feci kaza: 4 yaralı Bursa'nın İnegöl ilçesinde cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yaklaşık 5 metre sürüklendi.