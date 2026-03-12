Kırmızı bültenle aranıyorlardı: Gürcistan'da yakalandılar!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
12.03.2026 15:58:00
AA
İçişleri Bakanlığı, haklarında kırmızı bülten çıkarılan 13 kişi ile ulusal düzeyde aranan 3 şüphelinin Gürcistan'da yakalandığını aktardı.

İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 13, ulusal seviyede aranan 3 kişinin, Gürcistan'da yakalandığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kırmızı bültenle aradığımız 13, ulusal seviyede aradığımız 3 suçlu Gürcistan polisiyle düzenlenen ortak operasyonlarda Gürcistan'da yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat ve KOM Başkanlıkları ile Gürcistan Polis Teşkilatının katılımıyla, kırmızı bültenle aradığımız R.G, R.C, N.D, R.S, H.Ç, S.E, Y.S, M.A.D.C.B, O.K, O.M, T.F, S.A, ulusal seviyede aradığımız H.A, U.Ö. ve R.S. isimli şahıslar Gürcistan'da gerçekleştirilen ortak operasyonda yakalandı. Şahısların, ülkemize iade işlemleri derhal başlatıldı. Daire başkanlıklarımızı, kahraman polislerimizi, Gürcistan Polis Teşkilatını ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

