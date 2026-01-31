Cumhuriyet Gazetesi Logo
31.01.2026 08:23:00
Güncellenme:
AA
Kırmızı bülten ile aranıyordu: Ayhan Bora Kaplan'ın sağ kolu Serdar Sertçelik Türkiye’ye getirildi!

Bakan Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan ve 25 Mayıs 2024'te Macaristan'da yakalanarak tutuklanan Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik'in Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, kasten öldürme ve bir suçu gizlemek, başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme" suçlarından hakkında kırmızı bülten çıkartılan Serdar Sertçelik'in, 25 Mayıs 2024'te Macaristan'da yakalanıp tutuklandığını hatırlattı.

Bakan Yerlikaya, Sertçelik'in, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve İnterpol-Europol Daire Başkanlığı görevlileri ile Macar polisi tarafından Macaristan'dan Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

İlgili Konular: #Organize suç örgütü #Ali Yerlikaya #Kırmızı bülten

