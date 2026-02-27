Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 41 suçlu Türkiye'ye getirildi!

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kırmızı bültenle aranan 23 suçlu ile ulusal seviyede aranan 18 suçlu olmak üzere toplam 41 suçlunun yurtdışından, Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Kırmızı bültenle aradığımız 23, ulusal seviyede aradığımız 18 suçlu olmak üzere toplam 41 suçlu; Gürcistan (27), Bulgaristan (5), Almanya (2), Arnavutluk, Azerbaycan, Belçika, Irak, İngiltere, Karadağ ve Slovenya'dan ülkemize geri getirildi. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede arananlar; B.K., S.D., M.K., U.K., A.K.Ç., H.C., G.K.Ö.D., M.K., B.Y., R.A., D.K., T.G., H.K., R.K.S., E.O., A.G., Ü.D., T.S., B.A., S.A., R.R., S.K., Ö.G. Ulusal seviyede arananlar; E.Z., Y.Ş., M.Ş.A., M.H.A., M.E.K., H.K., Y.Y., Ü.K., V.T., K.A., U.A., S.A.M., K.A., U.Ö., Ö.G., Ü.Ö., M.Z., M.C. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı. EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve Terörle Mücadele Daire Başkanlıklarınca; yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak iş birliğiyle yakalanan şahısların ülkemize iadeleri sağlandı. Emeği geçen daire başkanlıklarımızı ve kahraman polislerimizi tebrik ediyoruz."