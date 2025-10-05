Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 8 suçlu Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kırmızı bültenle uluslarararası seviyede aranan O.A'nın, (yaralama, görevi yaptırmamak için direnme, hakaret ve hırsızlık), S.Ö'nün (kasten yaralama, nitelikli yağma, banka veya kredi kartının kötüye kullanılması ve silahla tehdit) Gürcistan'da yakalandığını bildirdi.

Yine kırmızı bültenle, uyuşturucu ve uyarıcı madde ithal etme suçlarınran aranan Y.İ'nin İran'da, kasten yaralama suçundan aranan A.A'nın Hırvatistan'da, çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan aranan H.D'nin Almanya'da, cebire, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yaralama suçundan aranan T.T'nin Arnavutluk'ta yakalandığını kaydetti.

Ulusal seviyede aranan S.B'nin (uyuşturucu madde kullanımı ve ruhsatsız silah bulundurma) ve H.E'nin (uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti) Gürcistan’da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı.

YERLİKAYA'DAN TEŞEKKÜR

Bakan Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Daire Başkanlıklarının koordineli çalışmasıyla gerçekleştirilen operasyon için Adalet Bakanlığı ve görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür etti.