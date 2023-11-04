'Kırmızı ışık' ihlali yaptı, 3 araç birbirine girdi!

İnegöl'de, kırmızı ışık ihlalinin neden olduğu kazaya 3 araç karıştı, 3 sürücü de yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 04.11.2023 - 08:41
'Kırmızı ışık' ihlali yaptı, 3 araç birbirine girdi!
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Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Sinanbey Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi üzerindeki ışıklı kavşakta saat 21.00 sıralarında bir kaza meydana geldi.

İddiaya göre, kırmızı ışık ihlali yapan Vedad B. (43) yönetimindeki 16 AVR 791 plakalı otomobil, seyir halinde olan Ümithan Ç. (22) yönetimindeki 16 PY 292 plakalı hafif ticari araca çarptı.

SÜRÜCÜLER YARALANDI!

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, kavşakta bekleyen Seyhan G. (39) yönetimindeki 16 SG 273 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazada 3 aracı sürücüsü de yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


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