'Kırmızı ışık' ihlali yaptı, 3 araç birbirine girdi!
İnegöl'de, kırmızı ışık ihlalinin neden olduğu kazaya 3 araç karıştı, 3 sürücü de yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Sinanbey Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi üzerindeki ışıklı kavşakta saat 21.00 sıralarında bir kaza meydana geldi.
İddiaya göre, kırmızı ışık ihlali yapan Vedad B. (43) yönetimindeki 16 AVR 791 plakalı otomobil, seyir halinde olan Ümithan Ç. (22) yönetimindeki 16 PY 292 plakalı hafif ticari araca çarptı.
SÜRÜCÜLER YARALANDI!
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, kavşakta bekleyen Seyhan G. (39) yönetimindeki 16 SG 273 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazada 3 aracı sürücüsü de yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Avukat Feyza Altun bu kez onları işaret etti
- Adada yaşayacak çifte 5.5 milyon TL verilecek
- Bu da 'uçan' parti devleti!
- 50 bin TL’lik biletler!
- Polat çiftine operasyonda yeni gelişme!
- İmamoğlu'ndan kritik buluşma!
- Ersan Şen'den şaşırtan 'Dilan Polat' çıkışı
- 'Trol savcı' göreve iade edildi
- Memur ve memur emeklisine enflasyon farkı belli oldu!
- Dolar/TL gelecek yıl ne kadar olacak?