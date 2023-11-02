18 araçlık zincirleme kaza: 4 kişi yaralandı!

TEM Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde 18 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. İstanbul istikametinde 7 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken, otoyol 2 saatin ardından trafiğe açıldı.

İHA
Yayınlanma: 02.11.2023 - 21:43
18 araçlık zincirleme kaza: 4 kişi yaralandı!
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Kaza, İzmit ilçesi TEM Otoyolu geçişi Kapandere mevkiinde İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda, farklı noktalarda 18 araç zincirleme trafik kazasına karıştı. Çarpmanın şiddetiyle 4 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye götürüldü.

7 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU

Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapanırken 7 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Polis ekiplerince güvenlik önlemleri alınırken, kaza yapan araçlar yoldan kaldırıldı. 2 saatlik çalışmanın ardından trafik normal seyrine döndü.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.


TEM TEM Otoyolu kocaeli zincirleme kaza

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