Prof. Dr. Ahmet Ercan İstanbul'daki riskli 5 ilçeyi açıkladı: 'Kazanç bilimi yok saydı'

Yayınlanma: 28.03.2024 - 10:52

Güncelleme: 28.03.2024 - 10:55

Yalova açıklarında ve Marmara Denizi çevresinde meydana gelen depremler endişe yaratmaya devam ediyor. Prof. Dr. Ercan, İstanbul'da beklenen büyük deprem öncesi riskli ilçelere dikkat çekerek uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile depremde olan yıkımların neden olduğunu açıkladı. Ercan, 5 ilçede oturan yurttaşlar için dikkat çekti.

"DEPREMDE FAY YIKMAZ, SARSINTI YIKAR"

Prof. Dr. Ercan'ın yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Depremde, kırık(fay) yıkmaz, sarsıntı yıkar. Sarsım gevşek yerde büyür, yapıyı çalkalar. Yıkımların %65 nedeni Yer, %35'i Yapısal kusurlardır. Yoğun, çok katlı yapılaşmış, Esenyurt, Beylikdüzü, Bahçelievler, Zeytinburnu, Bakırköy korkutuyor. İstanbul'da kazanç, bilimi yok saydı."

Depremde, kırık(fay) yıkmaz, sarsıntı yıkar. Sarsım gevşek yerde büyür, yapıyı çalkalar. Yıkımların %65 nedeni Yer, %35'i Yapısal kusurlardır. Yoğun, çok katlı yapılaşmış, Esenyurt, Beylikdüzü, Bahçelievler, Zeytinburnu, Bakırköy korkutuyor. İstanbul'da kazanç, bilimi yok saydı. — Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) March 28, 2024

Ardından bir paylaşım daha yapan Prof. Ercan'ın sözleri dikkat çekti:

Ercan, "Deprem yılı; meyveler bol, deprem haftası; kırmızı balıklar bol olur. Ayrıca kişilerde baş, kas ile eklem ağrıları artar" ifadelerini kullandı.