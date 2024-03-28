Bingöl'de iki kaza... Ölü ve yaralılar var!

Yayınlanma: 28.03.2024 - 08:39

Güncelleme: 28.03.2024 - 08:56

Bingöl-Elazığ karayolu 10’uncu kilometresinde saat 04.00 sıralarında bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Alper Nuriçil yönetimindeki 12 AC 343 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Yapılan kontrolde sürücü Nuriçil ile yanındaki adı öğrenilemeyen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler otopsi için Bingöl Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

4 KİŞİ YARALANDI

Öte yandan, gece saatlerinde kent merkezinde Genç Caddesi’nde M.K. yönetimindeki 38 AFZ 475 plakalı hafif ticari araç ile A.K. idaresindeki 23 BF 138 plakalı otomobilin çarpışmasıyla 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.