Erzurum'da otomobil park halindeki kamyonete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Yayınlanma: 10.06.2023 - 09:28

Güncelleme: 10.06.2023 - 09:28

Erzurum'un merkez Yakutiye ilçesine bağlı Şükrüpaşa Mahallesi’nde dün saat 23.00 sıralarında bir kaza meydana geldi.

SÜRÜCÜ KURTARILAMADI!

Edinilen bilgiye göre, Mikail Başar yönetimindeki 25 ADA 762 plakalı otomobil, Mehmet Sekmen Bulvarı üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 25 AJ 391 plakalı kamyonete arkadan çarparak kaldırıma savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilden çıkarılan sürücü ile yanındaki Emirhan Yıldırım'a kaza yerinde ilk müdahalede bulunuldu. Erzurum Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılan ve durumu ağır olan sürücü Mikail Başar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Otomobilin yolcu koltuğunda bulunan ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alınan Emirhan Yıldırım’ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Erzurum Şehir Hastanesi personeli olan Mikail Başar’ın hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ise bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.