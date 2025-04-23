Kırmızı ışıkta pusu! Sürücü ağır yaralandı
Adana’da kırmızı ışıkta bekleyen bir sürücü, motosikletli şüpheliler tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda ağır yaralandı. Polis, saldırganların kimliğini belirlemek ve yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
Olay, Seyhan ilçesine bağlı Ali Bozdoğan Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Ayaz T. (21), kırmızı ışıkta durduğu sırada motosikletle yaklaşan iki şüpheliden biri, aracından inerek doğrudan Ayaz T.’nin aracına ateş açtı.
Kurşunların isabet ettiği Ayaz T., ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, saldırganların kimliğini belirlemek ve yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- SGK uzmanı temmuz zammı tahminini açıkladı!
- Özgür Özel'den traktör sayısı yanıtı
- Özgür Özel'den çağrı geldi
- İmamoğlu için verilen imza sayısı belli oldu
- Yolsuzluk sadece buz dağının görünen kısmı
- Tarlada fiyatı 7 liraya düştü: Dönüm maliyeti 35 bin TL
- Eurofighter’ı getirecek adım
- AKP çakıldı, CHP büyük fark attı!
- Tanık mühendisin cansız bedeni bulundu!
- Devlet Bahçeli'den 'erken seçim' çıkışı