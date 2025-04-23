Kırmızı ışıkta pusu! Sürücü ağır yaralandı

Adana’da kırmızı ışıkta bekleyen bir sürücü, motosikletli şüpheliler tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda ağır yaralandı. Polis, saldırganların kimliğini belirlemek ve yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Kırmızı ışıkta pusu! Sürücü ağır yaralandı
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İHA
Yayınlanma: 23.04.2025 - 00:07

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Ali Bozdoğan Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Ayaz T. (21), kırmızı ışıkta durduğu sırada motosikletle yaklaşan iki şüpheliden biri, aracından inerek doğrudan Ayaz T.’nin aracına ateş açtı. 

Kurşunların isabet ettiği Ayaz T., ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, saldırganların kimliğini belirlemek ve yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.


Etiketler: #Adana #pusu

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