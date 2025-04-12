Saldırıya uğrayan Hasan Arat'tan ilk açıklama: 'Kalleş, pusucu'

Yayınlanma: 12.04.2025 - 16:47

Güncelleme: 12.04.2025 - 16:56

Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısında yaptığı konuşma sırasında Tevfik Yamantürk'ün yumruklu saldırısına uğrayan Hasan Arat, olayın ardından açıklamalarda bulundu.

Arat şunları söyledi:

"Bunlar Beşiktaş için çok acı verici şeyler. Eski başkan olarak başka bir yerde konuşmadım. Medeni bir ortadam burada konuşacağım dedim. Tahammül edemiyorlar. Neden biliyor musunuz? Zamanında bu insanlar Süleyman ağabeye 'Parasını vereyim Fener'e gitsin' diyen bir divan başkanı bu. Dayanamıyorlar. Tarih onları yargılayacak. İçindeki kinler, benim duamın nasıl okunacağı konusuna kadar konuşmalarına sebep olmuş. Allah, pusucuların ve iftiracıların dualarını kabul etmez. Beşiktaş için acı verici şeyler."

'KARTAL HİÇBİR ŞEYDEN KORKMAZ'

"Ben yaşananlardan camiam adına üzgünüm ama şahsen buraya geldiğim için bugün mutluyum. Bugün burada yaşananlarda Beşiktaşlıları ve ailemi üzmüştür. Hiç merak etmesinler, Kartal hiçbir şeyden korkmaz. Bu işten vazgeçmem. Ben aynı şekilde hayatıma devam edeceğim."

'CAMİANIN GERÇEĞİ GÖRMESİ LAZIM'

"Bu medeniyet Beşiktaş'ı hiçbir yere götürmez. Aynı şeyi yarın Serdal Adalı'ya da yaparlar. Bugün Adalı'ya söyledim; bugün bana yapılanlara sessiz kalırsan yarın aynısı sana yapılır dedim. Buna sessiz kalınmaması lazım, camianın gerçeği görmesi lazım."

'BOYUN YETMEZ BENİ KOVALAMAYA'

"Bu iftiralar oyundur. Bir tane belgeyle ortaya çıkın. Sen beni nereye kovalayacakmışsın, boyun yetmez beni kovalamaya! Ama korumalarıyla saldırmayı maharet biliyorlar."

'DERHAL İSTİFA ETMELİDİR'

"Bunlar hukuk önünde cezasını çekecekler ve Tevfik Yamantürk derhal divan başkanlığından istifa etmelidir. Beşiktaş'ı bu duruma düşüren bir divan başkanı Beşiktaş'a yakışmıyor. Öyle paranla pulunla ahkam kesemezsin burada."

'HODRİ MEYDAN DİYİNCE DAYANAMADILAR'

"Hem küfür etti hem korumalarını önceden ayarlamışlar. Bana teke tek kimse gelemediği için önceden korumaları ayarlamışlar. Arkadan saldırana kalleş denir. Beşiktaş bu kalleşlikleri artık unutması lazım. Hodri meydan deyince dayanamadılar."

'BU UTANÇLA ÖMÜR BOYU YAŞAYACAKLAR'

Arat "Bir darbe aldınız mı?" sorusu üzerine "Bana darbe işlemez. Onlar benle uğraşamazlar. Allah'a şükür bir şeyim yok. Bunlar gelip geçer. Burada Beşiktaş'ı üzdüler, bunu unutmayın. Bunlar aynı şeyi zamanında Süleyman ağabeye yaptılar ve "Altılılar" diye anılır tarihe öyle geçecekler. Bu utançla ömür boyu yaşayacaklar. Benim adım yeter, onların paraları yetmez" yanıtını verdi.