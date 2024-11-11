Yüksekova’da nesli tehlike altında olan vaşak görüntülendi

Yayınlanma: 11.11.2024 - 13:19

Güncelleme: 11.11.2024 - 15:10

Türkiye’nin bazı illerinde nadiren görülen vaşak, bu sefer Yüksekova’nın İran sınırında görüntülendi. Sınırdaki Çobanpınar köyü yolunda çalışan kepçe operatörü Nurullah Genç, yolda bitkin düşen vaşağı cep telefonuyla görüntüledi.

İran sınırında çalıştığını belirten Nurullah Genç, “Her zamanki gibi yolda ilerleyerek çalışma alanına gidiyordum. İlerlediğim sırada yol kenarında bir vaşağın durduğunu gördüm. Bende aracı yavaşlatarak o anları kayıt altına aldım. Gördüğüm kadarıyla çok bitki düşmüş durumdaydı. İnerek yaklaşmaya çalıştım ama kaçtı” dedi.