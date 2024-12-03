Nesli tükenme tehlikesi altında... Bu kez Erzurum’da görüntülendi!
Nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru bu kez Erzurum’da görüntülendi. İspir ilçesinde ortaya çıkan su samurunun kar keyfi kameralara yansıdı.
Erzurum’un İspir ilçesinde görülen su samuru, Çoruh Nehri'nin buz tutan kıyılarında dakikalarca eğlendikten sonra suya girerek kayboldu.
Yedigöller Mahallesi'nde yaşayan profesyonel dağcı Bülent Erkan tarafından görüntülenen su samurunun nehir boyunca zaman zaman ortaya çıktığı belirtiliyor.
Etiketler: #Çoruh Nehri #Erzurum #su samuru #görüntü
En Çok Okunan Haberler
-
- Köyüne dönmek isteyene 5 gebe düve verilecek
- Hasat için 1400 kilometre yol gittiler!
- Yatak odasında yakalandı: Kaçarken balkondan düşüp öldü
- Yer bildiren şirket ve esnafa vergi adımı
- Bakan Yerlikaya'dan 'kayyum' açıklaması
- Galatasaray'dan KAP bildirimi geldi!
- Biri hukuk devleti mi dedi?
- İstanbul'da AVM yangını: Çok sayıda itfaiye sevk edildi!
- 36 dakikada gözaltı!
- Geri dönen meyve sebze tartışma yarattı