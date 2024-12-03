Nesli tükenme tehlikesi altında... Bu kez Erzurum’da görüntülendi!

Nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru bu kez Erzurum’da görüntülendi. İspir ilçesinde ortaya çıkan su samurunun kar keyfi kameralara yansıdı.

Nesli tükenme tehlikesi altında... Bu kez Erzurum’da görüntülendi!
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İHA
Yayınlanma: 03.12.2024 - 10:29

Erzurum’un İspir ilçesinde görülen su samuru, Çoruh Nehri'nin buz tutan kıyılarında dakikalarca eğlendikten sonra suya girerek kayboldu.

Yedigöller Mahallesi'nde yaşayan profesyonel dağcı Bülent Erkan tarafından görüntülenen su samurunun nehir boyunca zaman zaman ortaya çıktığı belirtiliyor.


Etiketler: #Çoruh Nehri #Erzurum #su samuru #görüntü

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