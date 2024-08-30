Kırmızıda geçen otomobil, 2 motosiklete çarptı: 1'i ağır, 2 yaralı

Tokat'ta kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen otomobilin 2 motosiklete çarptığı kazada, 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 30.08.2024 - 16:52
Kırmızıda geçen otomobil, 2 motosiklete çarptı: 1'i ağır, 2 yaralı
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Feci kaza, saat 14.30 sıralarında Niksar Yolu Kavşağı'nda meydana geldi.

Kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen Yusuf Y. (34) yönetimindeki 60 ADP 844 plakalı otomobil, önce kavşaktan geçen Bekir Can Taşkesen (27) yönetimindeki 34 DRU 292 motosiklete, ardından da kırmızı ışıkta bekleyen Kürşat Çalışkan (36) idaresindeki 34 DEV 1959 plakalı motosiklete çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Taşkesen'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.


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