Kırşehir'de 2 otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kırşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kırşehir'de 2 otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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AA
Yayınlanma: 08.11.2024 - 14:47

K.S. (23) yönetimindeki 40 AK 700 plakalı otomobil, Mucur ilçesi Budak köyü yakınında A.G'nin (40) kullandığı 40 AAH 829 plakalı otomobille çarpıştı.

1 KİŞİ ÖLDÜ

Kazada, 40 AK 700 plakalı otomobilde bulunan Y.E. (23) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücüler ile H.B. (56), Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Etiketler: #Kırşehir

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