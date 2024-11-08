Kırşehir'de 2 otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Kırşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
K.S. (23) yönetimindeki 40 AK 700 plakalı otomobil, Mucur ilçesi Budak köyü yakınında A.G'nin (40) kullandığı 40 AAH 829 plakalı otomobille çarpıştı.
1 KİŞİ ÖLDÜ
Kazada, 40 AK 700 plakalı otomobilde bulunan Y.E. (23) olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücüler ile H.B. (56), Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: #Kırşehir
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