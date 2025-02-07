Sahte içkiye bağlı ölümler arttı! İktidarın ideolojik vergi politikası can alıyor

Yayınlanma: 07.02.2025 - 14:39

Güncelleme: 07.02.2025 - 14:39

AKP iktidarının uyguladığı yüksek vergi politikası sebebiyle sahte içkiye bağlı ölümler artıyor.

Ocak ayında sahte içkiye bağlı sebeplerden bir hafta içerisinde 38 kişi öldü. Bugün Ankara Valisi Vasip Şahin, başkentte sahte içki sebebiyle 33 kişinin hayatını kaybettiğini 20 kişinin ise tedavi altında olduğunu açıkladı.

Sahte içkiye bağlı ölümlerle sıkça gündeme gelen ülkeler arasında Rusya, İran, Endonezya ve Türkiye bulunuyor.

"ÖLÜMLERİN SEBEBİ METANOL"

Türkiye’deki ölümlerin neredeyse tamamı metanol zehirlenmesinden kaynaklanıyor. Ticari olarak alkol üretimi yapan şirketler metanolü insan sağlığı için güvenli düzeyde tutuyor. Evde ya da merdivenaltı imalathanelerde yapılan üretimlerde ise metanol düzeyinin ayarlanamaması içkiyi tüketen kişilerin ölümüne yol açıyor.

Sahte içki tüketiminin ardından bilinç bulanıklığı, baş ağrısı, bulantı ve kusma, görme bozukluğu ve körlük belirtileri ortaya çıkıyor. Tedavi edilmediği takdirde kanın pH’ının düşmesi ile ölüm gerçekleşiyor.

DEVAMLI ARTTIRIYORLAR!

Türkiye’de 2002 yılında yürürlüğe giren kanunla birlikte alkollü içeceklerden ve tütün mamullerinden Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alınıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre, toplam vergi gelirleri içinde en büyük payı Katma Değer Vergisi’nden (KDV) sonra ÖTV alıyor. Son olarak 2024 yılı Aralık ayında alkollü içeceklerin ÖTV ve asgari maktu vergi tutarı arttırılmıştı.

Türkiye’de 50 cm’lik bir şişe bira fiyatı ortalama 90,35 TL. Bu miktardan alınan toplam KDV ve ÖTV vergisi 55,31 TL. 2025 yılı itibarıyla ortalama rakı fiyatından alınan vergi miktarı ise 100 cl'lik bir şişede 839,89 TL. Vergiler çıkarıldığında ise rakının fiyatı 283,61 TL'ye düşüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2022 yılında sigaraya yönelik vergi arttırımına yönelik “Devamlı artırıyoruz, bundan da çok rahatsızlar. Aç sefil geziyor ama onu almaktan da geri durmuyor. Rakıyı birayı almaktan geri durmuyor" ifadelerini kullanmıştı.

"KAÇAK ALKOL KAPILARI ARALANIYOR"

Sahte içkiye bağlı ölümlerin artışına ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Tekel Bayiler Birliği Başkanı Özgür Aybaş, alkollü içeceklerden alınan yüksek verginin sahte içki ticaretine alan açtığını savundu.

Devlet'in alkolü içkiler üzerinde oluşturduğu baskı ve akabinde alkol tüketimini engellemeye yönelik yüksek vergiler, bireyleri sahte, kaçak ve yasal olmayan ürünlere hatta uyuşturucu maddelere yönlendirdiğini belirten Aybaş, “Akşam keyif içkisini alıp, evinde huzur içinde içmek isteyen tüketiciye çaresiz alım gücü nedeniyle kaçak alkol kapıları aralanıyor. Ne zorlar insanı bu tali yollara? Ülkemizde üretilen 70 Cl Rakı 995 TL raf fiyatı, aynı rakı Avrupa’da son tüketiciye rafta 255 TL civarında. Kıbrıs'ta bile ,bu ülkeden nakliye ile götürülen, bu ülkenin üretimi olan bira 30-35 TL iken ,bizde 85 TL. Bunun bir izahı olmalı. Vatandaşın gelir düzeyi ortadayken dünyada alkolü en pahalı satan ülkeyiz” ifadelerini kullandı.

Bandrol okuma uygulamalarını da yanıltacak biçimde sahte alkol üretildiğine vurgu yapan Aybaş, özellikle dışarda içki tüketilirken mutlaka kadeh yerine şişe tercih etmeyi, güvenli ve ruhsatlı işyerlerinden alışveriş yapmayı öneriyor.

Alkol ile mücadelenin vergi artırımı, ürüne ulaşımın engellenmesi, belirli saatler de yasaklanması gibi adımlarla çözüme ulaşamayacağını söyleyen Aybaş, “Mücadelenin merkezinde var olan insan olduğuna göre bunun için en mantıklı çözüm yolu eğitimdir” dedi.