CHP'den sahte içki ölümlerine karşı çağrı: Acil önlem alın

Yayınlanma: 07.02.2025 - 13:30

Güncelleme: 07.02.2025 - 13:30

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhannettin Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, alkol fiyatlarındaki fahiş artışın, vatandaşları sahte içkiye yönlendirdiğine, bunun sonucunda ise ölümlerin yaşandığına dikkat çekti.

Bulut'un paylaşımı şöyle:

“’Bir ülkeyi tanımak istiyorsanız, o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın’ der Albert Camus. Halkın yaşam tarzına müdahaleye varan vergi ve zamlar, astronomik raf fiyatları sahte içkiyi, halk sağlığı sorununa dönüştü. Ankara'da sahte içki yüzünden 33 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yoğun bakımda! İktidara bir kez daha söylüyoruz: Acil önlem alın.”