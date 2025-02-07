CHP'den sahte içki ölümlerine karşı çağrı: Acil önlem alın
CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, son zamanlarda sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısındaki artışa dikkat çekerek iktidara çağrı yaptı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhannettin Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, alkol fiyatlarındaki fahiş artışın, vatandaşları sahte içkiye yönlendirdiğine, bunun sonucunda ise ölümlerin yaşandığına dikkat çekti.
Bulut'un paylaşımı şöyle:
“’Bir ülkeyi tanımak istiyorsanız, o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın’ der Albert Camus. Halkın yaşam tarzına müdahaleye varan vergi ve zamlar, astronomik raf fiyatları sahte içkiyi, halk sağlığı sorununa dönüştü. Ankara'da sahte içki yüzünden 33 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yoğun bakımda! İktidara bir kez daha söylüyoruz: Acil önlem alın.”
Etiketler: #CHP #Burhanettin Bulut #Sahte içki
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