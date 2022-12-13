Kırşehir'de emekli öğretmen, öğretmenevindeki odasında ölü bulundu
Kırşehir'de bir emekli öğretmen, 2 aydır kaldığı öğretmenevindeki odasında ölü bulundu.
Kırşehir'de öğretmenevi otelinde kalan Zabit Ş.'yi (52) uzun süre lobide göremeyen resepsiyon görevlisi durumu yetkililere bildirdi.
Zabit Ş.'nin odasına giren öğretmenevi görevlileri şahsı hareketsiz buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kırşehir Öğretmenevi Müdürü Mustafa Aslan, "Emekli öğretmen öğretmenevi otelinde 2 aydır kalıyordu. Resepsiyon görevlimiz ve kat görevlilerimizin duyarlılığı sonucu konaklayan müşterimizin ölmüş olduğunu tespit ettik" dedi.
Polis ekipleri tarafından otelde yapılan incelemenin ardından Zabit Ş.'nin kesin ölüm nedeninin anlaşılması için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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