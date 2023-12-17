Kırşehir’de iki eve silahlı saldırı: 3 yaralı
Kırşehir’de kimliği belirsiz kişilerce iki eve gerçekleştirilen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.
Olay, merkeze bağlı Dedeli köyünde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişilerce iki eve tüfekle ateş açıldı. Silahlı saldırıda Sultan Tekbıçak (65) ile oğlu Veysel Tekbıçak (45) yaralandı. Saldırganlarin diğer eve düzenlediği saldırıda ise köyde kahvehane işletmecisi olduğu öğrenilen Veysel Uçar yaralandı.
Kimliği belirsiz saldırganlar araçlarıyla kaçarken, çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Jandarma, olay yerinden kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
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