Adana’da Starbucks şubesine silahlı saldırıda bulunan zanlıya tutuklama! İfadesi ortaya çıktı

Yayınlanma: 15.12.2023 - 10:19

Güncelleme: 15.12.2023 - 10:31

Olay, 13 Aralık günü Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı’nda bulunan Starbucks’ta meydana geldi. İddiaya göre, elinde pompalı tüfekle iş yerine giren Oğuzhan G. (25) mağazada oturanlara, "Filistin’de çocuklarının kanları akıyor burayı boşaltın" dedi. Ardından şüpheli, hedef gözetmeden iş yerine pompalı tüfekle defalarca ateş açtı.

İçeride oturan yurttaşlar korkudan eşyalarını bırakarak kaçtı. Şüpheli daha sonra tekrardan silahı doldurarak 2 el daha iş yerinin camlarına ateş açtı

Şüpheli Oğuzhan G., suç aleti silahla birlikte olay yerinden geçen sivil polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemleri biten şüpheli adliyeye sevk edildi.

"AMACIM SADECE CAMI KIRMAKTI"

Adana 2. Sulh Ceza Hakimliği’nde yargılanan Oğuzhan G. savunmasında, "Pişmanım, bir anlık duygu çöküntüsüyle yaptım. Sadece birkaç camı kırma amacım vardı. Etrafta kimse olmadığını görünce ateş ettim" dedi.

Oğuzhan G., ‘silahla tehdit’ ve ‘cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından tutuklandı.