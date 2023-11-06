Kırşehir'de IŞİD operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Kırşehir'de terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 06.11.2023 - 11:25
Kırşehir'de IŞİD operasyonu: 2 kişi tutuklandı
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Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Irak'ta terör örgütü IŞİD bünyesinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Kırşehir'de farklı adreslere eş zamanlı düzenledikleri operasyonda, terör örgütü IŞİD bünyesinde sözde asker ve polis olarak görev yaptıkları belirlenen Irak uyruklu A.H, A.A, A.E, A.S.A ve S.A'yı gözaltına alındı.

Emniyetteki ifade işlemleri ve hastanede sağlık kontrolleri tamamlanan 5 zanlı, Kırşehir Adliyesine sevk edildi.

Şüphelilerden A.S.A ve S.A. tutuklandı, A.H, A.A. ve A.E. sınır dışı edildi.


IŞİD

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