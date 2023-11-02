Suriye'de silahlı faaliyet gösteren IŞİD'lilere operasyon: 4 gözaltı!

Terör örgütü IŞİD içerisinde Suriye'de silahlı faaliyet gösterdiği belirlenen 4 şüphelinin İzmir'de yakalandığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 02.11.2023 - 13:58
Suriye'de silahlı faaliyet gösteren IŞİD'lilere operasyon: 4 gözaltı!
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Suriye'de IŞİD terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet gösterdiği tespit edilen 4 şüphelinin yakalanması için soruşturma başlattı.

Soruşturma çerçevesinde jandarma ekiplerince Çeşme ve Buca ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 4 zanlı gözaltına alındı.

Zanlıların, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.


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