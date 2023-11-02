Suriye'de silahlı faaliyet gösteren IŞİD'lilere operasyon: 4 gözaltı!
Terör örgütü IŞİD içerisinde Suriye'de silahlı faaliyet gösterdiği belirlenen 4 şüphelinin İzmir'de yakalandığı aktarıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Suriye'de IŞİD terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet gösterdiği tespit edilen 4 şüphelinin yakalanması için soruşturma başlattı.
Soruşturma çerçevesinde jandarma ekiplerince Çeşme ve Buca ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 4 zanlı gözaltına alındı.
Zanlıların, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.