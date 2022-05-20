CHP'li Bakan'dan 'jandarma üst komuta kademesinde cemaat' iddiası: 'Tüm Atatürkçüler uzaklaştırıldı'
CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Jandarma Genel Komutanlığı'nda yeni açıklanan tayinlerle birlikte tüm Atatürkçülerin İstihbarat Komutanlığı ve İstihbarat Başkanlığı'ndan uzaklaştırdığını söyledi. Cemaat yapılanması iddiasına işaret eden CHP Milletvekili, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslendi.
Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onayı ile 27 bin 283 personeli kapsayan 2022 yılı genel atamaları kapsamında, 1'inci, 2'nci, 3'üncü, 4'üncü ve 5'inci hizmet bölgelerinde görevli subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlardan hizmet süresini tamamlayan ve sıralı hizmet bölgelerine atama tebligatı alan personelin yeni görev yerleri belirlendi.
Atamaların ardından CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'dan çarpıcı bir iddia geldi. Murat Bakan, jandarma istihbaratının üst komuta kademesinde cemaat yapılanması kurulduğu iddialarına dikkat çekti.
Bakan, FETÖ'ye hatırlatma yaparak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslendi. Murat Bakan, "Ne zaman akıllanacaksınız? Dün FETÖ’ye teslim ettiğiniz ülkeyi bugün başka cemaatlere teslim ediyorsunuz. Kula kulluk edenlerin yaptıklarından ders almadınız mı?" ifadelerini kullandı.
Twitter hesabından paylaşım yapan CHP'li Bakan, "Bugün Jandarma Genel Komutanlığı'nda tayinler açıklandı. Tüm Atatürkçüler hem İstihbarat Komutanlığı'ndan hem de İstihbarat Başkanlığı'ndan uzaklaştırıldı. Birçoğu il dışına gönderildi… Jandarma istihbaratta bilhassa üst komuta kademesinde cemaat yapılanması kurulduğu iddialarını hassasiyetle takip ediyoruz" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da seslenen Bakan, "Süleyman Soylu gözümüz üzerinde. Ne zaman akıllanacaksınız? Dün FETÖ’ye teslim ettiğiniz ülkeyi bugün başka cemaatlere teslim ediyorsunuz. Kula kulluk edenlerin yaptıklarından ders almadınız mı? Jandarmanın tarihinde yok perşembe günü tayin açıklamak, genelde cuma günü açıklarlar. Tarih çok önemli bugün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı. Yaptığı tüm icraatlar gibi atamalar da yine Atatürkçüler aleyhine" ifadelerini kullandı.
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