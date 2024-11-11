Kırşehir'de silahlı kavga: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Yayınlanma: 11.11.2024 - 09:11

Güncelleme: 11.11.2024 - 09:12

Kılıçözü Sanayi Sitesi yakınlarında karşılaşan ve husumetli oldukları ileri sürülen iki arkadaş grubu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada tabancayla vurulan M.İ. ve R.Ö. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan M.İ, yaşamını yitirdi, durumu ağır olan R.Ö'nün tedavisi sürüyor.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.